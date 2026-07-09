Con batucada y globos despiden a egresados

Una verdadera fiesta se vivió en la primaria Juan Benavides, en el último toque de timbre para despedir a las y los niños que terminan esta etapa para irse a la secundaria. Entre batucada, globos, espuma y porras, el resto de grupos los despidió y fueron recibidos por sus familias al salir.

Este tipo de actividades se ha popularizado en los últimos años en las escuelas de nivel básico, para promover la convivencia y la integración entre todos los grupos, también para involucrar más a los padres y madres en cada etapa de sus hijos e hijas.

Aunque pudiera pensarse que solo es la primaria, para las y los estudiantes es un logro y una satisfacción terminar una etapa, sobretodo para cada papá y mamá que acompaña a sus hijo o hija cada día, en las tareas y proyectos que vivieron seis años.

Hechos importantes

Un punto peculiar de esta generación es que no pudieron vivir una clausura al salir de preescolar, de hecho esa etapa estuvo marcada por dos hechos importantes, primero el terremoto de 2017 y en 2020 la pandemia de coronavirus.

Por eso vivieron la culminación de esta etapa con más entusiasmo, acompañados de sus papás. Se despidieron de sus compañeros de los otros grupos, se firmaron mensajes de despedida en sus playeras, y ahora, quedan a la espera de la ceremonia de clausura que será el 15 de julio próximo.

Al platicar con algunos padres y madres de familia, coincidieron en que ver a sus hijos e hijas terminar la primaria es una gran satisfacción, porque los acompañaron cada grado, cada tarea, cada actividad, y porque en preescolar no pudieron celebrar.

Salvador Pérez González, director de la primaria, comentó que es un gran momento ver a las y los estudiantes terminar la primaria y despedirlos, porque cómo docentes los ven avanzar y crecer, por eso celebran junto a ellos y sus papás y mamás.