Con bloqueo exigen reconstrucción de carretera

Tras ocho horas y anunciarse que podría intervenir la fuerza pública, habitantes de comunidades de la zona baja de Tapachula levantaron el bloqueo total que mantenían sobre la carretera a Puerto Chiapas, aceptando una mesa de diálogo con autoridades estatales y municipales.

Manifestación

Desde las 7:00 hasta las 15:30 horas, los manifestantes impidieron el paso de cientos de vehículos particulares, del servicio público, pipas de combustible y volteos que transportan piedras para las obras de protección en Puerto Chiapas, afectando a decenas de personas que no pudieron alcanzar a llegar al Aeropuerto Internacional y tomar sus vuelos.

Autoridades mantuvieron el diálogo con los pobladores, quienes demandan la reconstrucción de caminos rurales, entre ellos el que comunica al ejido Morelos de 6.5 hectáreas que exigen sea con concreto hidráulico, debido a que según ellos, durante más de 20 años no tuvo mantenimiento y se encuentra totalmente destruido.

Advertencia

Cuando se dijo que estaba por agotarse el diálogo y se movilizaban elementos de la Fuerza de Intervención Inmediata Pakal, de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Guardia Nacional, los inconformes aceptaron la mesa del diálogo que comenzará este lunes y decidieron retirar el bloqueo, evitando el desalojo con la fuerza pública.

Afectados

Feliciano Gómez López, responsable del Comité de Caminos del ejido Morelos y Sergio Méndez, de la asociación civil Cambio, señalaron que desde hace varios meses han venido solicitando la reconstrucción del camino y al no obtener respuestas de las peticiones decidieron realizar el bloqueo.

Otras comunidades de la zona baja también han pedido atender sus caminos y drenes pluviales afectados por el paso de la Línea K del ferrocarril.

Una comisión de funcionarios encabezados por el subsecretario de Gobierno y Mediación del Estado, Martiniano Reyes Palacios y el secretario de Gobierno Municipal, Mario Orozco Mendoza, dialogaron durante horas con los pobladores, quienes se mostraban renuentes a levantar el bloqueo, ya que decían que podrían ser engañados por las autoridades y que si bien aceptaban la mesa de diálogo, no abandonarían el bloqueo.

Las autoridades se comprometieron a avanzar en la rehabilitación de la carretera hacia el ejido Morelos y mantener la comunicación constante con los representantes de las comunidades.