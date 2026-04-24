Con marcha exigen castigo a feminicida

Familiares y amigos de Beany Guadalupe Lozano García, se sumaron la tarde de este jueves a una marcha para exigir justicia y castigo al responsable de su feminicidio.

Partieron del parque central Miguel Hidalgo hacia la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, mostrando lonas y pancartas en donde establecían: “Si tocas a una, respondemos todas”, “Justicia para Beany” y “Ni una más”.

Fue el pasado 6 de abril cuando la joven universitaria fue atacada a balazos, presuntamente por su pareja José Manuel “N”, quien permanece prófugo.

El contingente encabezado por Analí Guadalupe García Alfaro, madre de Beany, insistió en su demanda de que el caso no quede impune y que se agilicen las investigaciones que permitan dar con el paradero del responsable.

De ese hecho, ya tienen conocimiento tanto el fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, ante quienes los familiares presentaron el caso, aunque aclararon que continuarían manifestándose para que se le haga justicia.