Con respaldo de ERA, fortalecen el servicio de limpia

Con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, el presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó la entrega de cinco nuevas tolvas que se incorporan al parque vehicular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedurbe), fortaleciendo el servicio de recolección de residuos sólidos y alcanzando un total de 30 unidades operativas al servicio de las familias tapachultecas.

Durante el evento, el alcalde destacó que la incorporación de estas unidades fue posible gracias al trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y municipal, reconociendo el apoyo del gobernador Eduardo Ramírez para seguir fortaleciendo los servicios públicos de la ciudad.

Acompañado por la presidenta honorífica del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero de Melgar; el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Juan Carlos Antonio Gallegos; integrantes del Cabildo, representantes de cámaras empresariales, colegios de profesionistas y presidentes de colonias, Yamil Melgar señaló que además del fortalecimiento de las rutas de recolección, su administración continúa trabajando en el mejoramiento del sitio de disposición final de residuos.

Reconocen esfuerzo

En representación de los beneficiarios, la maestra Maricarmen Guzmán Hernández, reconoció el esfuerzo conjunto de los gobiernos estatal y municipal para atender una de las necesidades más importantes de la ciudad.

“Lo que fue nuestra debilidad hoy se está convirtiendo en una fortaleza. Seguimos construyendo soluciones permanentes y responsables para Tapachula”, expresó el alcalde.

Entre los asistentes destacaron las regidoras Camila Margarita Morales Asencio, Bertha Moreno Espinosa, Adriana Blas Solís, Rosa Cortés Rueda y Janeth Leticia Luengo Sánchez, además de secretarios municipales, representantes de los sectores productivos y ciudadanos.

Con estas acciones, los gobiernos de Eduardo Ramírez y Yamil Melgar continúan fortaleciendo los servicios públicos y mejorando la calidad de vida de las familias tapachultecas.