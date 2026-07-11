Con una manifestación, piden liberar a menor

Con una manifestación en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEA), familiares del menor Josué Manuel “N”, pidieron su liberación al considerar que fue acusado en forma injusta y detenido con lujo de violencia en el ejido Faja de Oro, del municipio de Cacahoatán.

El adolescente es acusado por un presunto abuso sexual, aunque los estudios médicos que le han realizado tanto a él como a la supuesta víctima resultan negativos, además de que existen pruebas documentales en donde se demuestra que el día de los hechos se encontraba en la escuela.

Leidy Carmela Barrera y Lourdes Robledo, madre y tía del joven, pidieron que se haga justicia y la liberación del menor, el cual sostuvo es inocente, y exigió a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Estado revisar el caso.

En pancartas pedían “un juicio con pruebas reales, no mentiras”, “Josué debe ser escuchado, no negado”, “Josué es inocente, sean justos”.

Exigen justicia

De acuerdo con los familiares, existen pruebas suficientes para demostrar que el día y hora de los hechos, el menor se encontraba en la escuela, donde estudia la secundaria, documentos que no fueron tomados en cuenta por el juzgado.

El 12 de mayo pasado, fecha en que supuestamente ocurrió la agresión, el joven permaneció toda la tarde en la escuela secundaria “Marcos Enrique Barrera”, según un oficio emitido por la dirección de esa institución.

Desde esa fecha y hasta el 3 de julio, continuó participando en las actividades escolares y ensayos para la graduación, de lo cual presentaron fotografías y videos.

Todo ello fue desestimado por el juzgador, ante lo cual sus familiares y amigos realizaron la manifestación exigiendo su liberación inmediata.