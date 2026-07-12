Con vinculación impulsan ganadería sostenible

Para continuar trabajando por una ganadería sostenible y libre de deforestación, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en México mantiene en varios estados acciones de vinculación entre ganaderos, agricultores, gobiernos estatales y el federal, instituciones de crédito y más organismos.

A través del proyecto SAbERES, el Instituto coincide con la GCF Task Force en Michoacán, Jalisco, Campeche, Chiapas y Tabasco, mientras que mediante TeleGAN desarrolla acciones también en Chiapas y Tabasco.wwvvv

En conjunto, ambas iniciativas han acompañado la puesta en marcha de medidas de Adaptación basada en Ecosistemas en cerca de 25 mil hectáreas, con prácticas ganaderas orientadas a mejorar la resiliencia climática, la productividad y la conservación de los ecosistemas.

Recientemente se realizó un encuentro convocado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Embajada Británica en México, la Governors’ Climate & Forests Task Force (GCF Task Force) y Pronatura Sur.

En representación del IICA participaron José Luis Ayala, Coordinador técnico, así como Leticia Deschamps y Ancua Caracud, coordinadoras de proyectos.

Durante el taller, representantes de ocho estados, entre ellos Chiapas, identificaron oportunidades de colaboración para acelerar la transición hacia sistemas ganaderos más sostenibles, mejorar la coordinación entre los gobiernos federal y estatales, promover mecanismos de financiamiento y consolidar estrategias de monitoreo y escalamiento.