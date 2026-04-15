Concluye de madrugada el Lunes del Pueblo

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, finalizó a las 03:23 de la madrugada de este martes la jornada de atención de Lunes del Pueblo, luego de escuchar y atender de forma personal a 430 ciudadanas y ciudadanos, quienes acudieron en atención a diversas solicitudes.

Temas por atender

Al agradecer el respaldo de su equipo de trabajo, integrado por personal de distintas dependencias municipales, el alcalde capitalino explicó que durante esta intensa jornada se atendieron temas de alumbrado, obra pública, medio ambiente, seguridad, protección civil, entre otros servicios prioritarios para sus colonias.

En este marco, el presidente Ángel Torres destacó la importancia de escuchar de forma directa al pueblo tuxtleco, a través de un gobierno cercano, de puertas abiertas y que escucha a todas y todos, bajo los principios de trabajo, compromiso y resultados que responden a las necesidades de la ciudadanía. “Vamos a seguir adelante, vamos a seguir escuchando, atendiendo y resolviendo las necesidades de las familias tuxtlecas”, enfatizó Ángel Torres.