Concluyen festividades en honor a San Francisco

Con fe, devoción, alegría y algarabía concluyeron las festividades en honor a San Francisco de Asís, considerada una de las más representativas del Soconusco por sus costumbres y tradiciones.

La fiesta franciscana inició el día 23 de septiembre y concluyó el 8 de octubre. A diario, cientos de familias rindieron honores con ofrendas y carros alegóricos.

Asimismo, mujeres vestidas de trajes regionales de chiapanecas o el auténtico de las tonaltecas salen a la calles y se suman a mujeres del vecino estado de Oaxaca que también lucen sus trajes típicos.

Días de fiesta

Son quince días de fiesta para la Iglesia Católica, mientras que las familias que rinden homenaje se organizan desde sus hogares y salen al recorrido tradicional acompañadas de diferentes grupos musicales.

Las familias tonaltecas ofrendan a la iglesia el tradicional becerrito, dinero en efectivo así como flores, despensas o cualquier otra cosa que pueda ayudar a la iglesia.

A diario cientos de personas acuden a las diferentes calles de la ciudad para esperar con ansias la participación de las chiapanecas y los charros, quienes vienen arriba de los carros alegóricos aventando trastes, frutas y enseres domésticos.

Habitantes refieren que debido a la alegría y ofrendas que forman parte de las celebración, la fiesta es una de las más alegres de la región.