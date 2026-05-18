Confirma CNTE huelga nacional el 1 de junio

Tras un consenso realizado por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se confirmó que el inicio de la huelga nacional magisterial será el 1 de junio del 2026, Isael González, secretario general de la Sección 7 de Chiapas, detalló que se iniciará con una marcha en la Ciudad de México y posteriormente instalarán el plantón en el zócalo.

Esta decisión fue tomada tras llevarse a cabo la asamblea general donde estuvieron presentes 290 delegados de más de 30 secciones de la CNTE de los diferentes estados del país.

Exigencias

Recordaron que el motivo por el cual siguen en protesta y movilizaciones es para pedir la abrogación a la ley del Issste 2007, exigieron un regreso de jubilación del sistema solidario intergeneracional. Asimismo para pedir la cancelación de la reforma educativa Peña- AMLO.

“No hay otra forma de detener la huelga nacional, es la abrogación de las dos reformas”, enfatizó el secretario de la Sección 7.

Mundial de Futbol

Tras la instalación del plantón, se definirán las acciones de protesta que se llevarán a cabo en los días posteriores previo al inicio del Mundial de Futbol, escenario que de acuerdo a Isael González, es el idóneo para manifestar sus demandas ante la atención del mundo.

En el caso de la Sección 22 de Oaxaca, se informó que el paro indefinido iniciará el 25 de mayo, una semana antes de los demás estados, esto se debe a la exigencia para resolver demandas locales de acuerdo a su secretaria general, Yenny Pérez, aún no han sido resueltos.

Respecto a Chiapas, se espera que en las próximas horas se definan las acciones de protesta que se realizarán en el territorio. El pasado 15 de mayo, Isael González reveló que se tiene previsto una asamblea estatal para detallar las actividades.