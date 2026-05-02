Confirman nuevo vuelo de la entidad hasta Puebla

Chiapas estará más conectado, debido a que fue confirmada la nueva ruta aérea que llevará de la entidad hasta Puebla a través de tres frecuencias a la semana, informó el secretario de Turismo estatal, Segundo Guillén Gordillo.

Como parte de las acciones de promoción en el Tianguis Turístico México 2026, que se realiza en Acapulco, informó que este acuerdo se alcanzó con la empresa Volaris.

Beneficios

La consolidación del vuelo, enfatizó, fortalecerá el destino de Chiapas y toda la conectividad que hay en el país y alrededor del mundo.

Será el próximo 2 de junio cuando se lleve a cabo el vuelo inaugural de Chiapas a Puebla. La frecuencia será para los días: martes, jueves y sábado. Se está haciendo un esfuerzo, considerando todo lo que la entidad puede ofrecer.

“Esta nueva conexión representa un paso estratégico para fortalecer el intercambio turístico, económico y cultural entre ambos destinos, facilitando el acceso de más visitantes a la riqueza natural, cultural y comunitaria de Chiapas”, informó la Secretaría de Turismo (Sectur).

Segundo Guillén agradeció a la empresa Volaris por seguir conectando a Chiapas con varios puntos del país y por considerar a Chiapas como destino y punto emisor.