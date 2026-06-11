Congreso y Acnur, unidos por los derechos humanos

Para fortalecer la capacitación en temas de derechos humanos, inclusión y no discriminación; así como asesoría legislativa y colaboración técnica para el fortalecimiento institucional, el Congreso del Estado firmó convenio de colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados (Acnur).

El encuentro, realizado en la sala de Usos Múltiples del Poder Legislativo, en el que estuvieron presentes la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva y Gustavo Gouveia, jefe de la Sub Oficina de Acnur en Chiapas, permitirá coordinar y realizar acciones conjuntas de asistencia técnica y operativa en beneficio de las personas refugiadas, solicitantes de asilo, con protección complementaria, desplazadas internas y apátridas en esta entidad federativa.

La diputada Alejandra Gómez destacó ante las y los diputados que integran la Mesa Directiva, que como parte de las políticas públicas con sentido humano que promueven, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, existe plena colaboración para elaborar, revisar e implementar marcos normativos adecuados a la legislación nacional y estatal, con los estándares internacionales de protección de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y desplazadas internas.

Cabe destacar que Acnur ha brindado apoyo en materia de protección internacional y desplazamiento interno, que permite fortalecer los procesos de atención jurídica, psicológica y de asistencia humanitaria para las personas; así como prevenir y combatir la discriminación, xenofobia y racismo hacia estas personas.