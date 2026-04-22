Conmemora ERA Gesta Heroica de Veracruz

El gobernador Eduardo Ramírez asistió a la ceremonia conmemorativa del CXII Aniversario de la Gesta Heroica de Veracruz, realizada en el Obelisco del 21 de Abril de 1914, en el municipio de Tapachula, donde se rindió homenaje a las mujeres y los hombres de la Marina que defendieron con valor y lealtad la soberanía nacional.

Acompañado por el comandante de la 22.ª Zona Naval, Miguel Ángel Núñez Huerta; el comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González; y el coordinador de la Guardia Nacional (GN) en Chiapas, Inés Meléndez Estrada, así como por representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, además de autoridades federales, estatales y municipales, el mandatario señaló que esta fecha convoca a mantener vivo el espíritu patriótico.

En ese marco, a nombre del pueblo chiapaneco, el gobernador expresó su reconocimiento a la Secretaría de Marina por su entrega, vocación de servicio y compromiso con Chiapas y México.