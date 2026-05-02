Consolidan nuevo modelo ambiental

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, encabezó la supervisión del centro de disposición final, acompañado por el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Juan Carlos Gallegos; la directora de Biología, Alejandra Salomé Méndez Mendoza; el ingeniero Hugo García, asesor del ayuntamiento y experto en ingeniería civil ambiental; así como especialistas en rellenos sanitarios.

Relleno sanitario tipo A

Durante el recorrido, se informó que el sitio opera bajo los lineamientos de un relleno sanitario tipo A, con capacidad de recepción de más 500 toneladas diarias, fortaleciendo el manejo integral de los residuos sólidos urbanos en el municipio.

Asimismo, se destacó la apertura de nuevas áreas de operación ante la presente temporadas de lluvias, así como la clausura de otras, garantizando un manejo adecuado de pos-clausura.

El edil subrayó que se avanza en el cumplimiento de las normativas e indicaciones de las autoridades ambientales, con seguimiento técnico permanente y una coordinación cercana que asegura el correcto funcionamiento del sitio.

Finalmente, reconoció el respaldo del gobernador del estado, Eduardo Ramírez, y reiteró que estos trabajos continuarán sin pausa para consolidar la transformación ambiental de Tapachula.