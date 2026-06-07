Construyen paz con respeto y justicia

Con el propósito de crear proyectos de paz en el estado, doce organizaciones de la sociedad civil con distintos perfiles, entre las que se contaron Tierra Roja Cuxtitali y Tlahtolli, se dieron cita en el parque El Encuentro para compartir experiencias, proyectos y acciones.

Entre los temas tratados en la reunión estuvieron el arte comunitario, la agroecología, la defensa del territorio, la educación y el cuidado de la naturaleza, sobre los cuales ya realizan acciones, como el Semillero 259, espacio cultural que promueve el hip hop en las juventudes del norte de San Cristóbal.

Las organizaciones señalaron que la construcción de paz no consiste únicamente en detener la violencia, sino también en generar acuerdos, fortalecer la participación comunitaria y promover una cultura basada en el respeto y la justicia.

Como resultado del encuentro, se acordó continuar fortaleciendo los vínculos y seguir explorando la realización de actividades conjuntas, entre ellas, festivales por la paz, encuentros culturales y espacios formativos que visibilicen el trabajo que cada organización realiza.

Entre las organizaciones participantes estuvieron Yach’il Antsetic, Fortaleza de la Mujer Maya, Katanga Teatro, Agua y Vida, Crisalium, El Encuentro, Educreando, Economía para la Paz y Educación para la Paz.