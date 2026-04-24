Continúa discusión para dotar de armamento a policías

La iniciativa que busca dotar de mejor armamento a las policías de Chiapas sigue sobre la mesa del Congreso de la Unión, sin fecha definida para su resolución.

Así lo informó el diputado local por Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén, quien reconoció que el proceso legislativo avanza a paso firme, pero sin precipitarse.

En entrevista, explicó que la comisión encargada del análisis sesionó recientemente y solicitó información adicional para seguir revisando el proyecto. “El proceso de discusión sigue abierto”, enfatizó, dejando claro que aún no hay una postura definitiva.

Guillén Guillén reveló que los diputados federales chiapanecos han dado seguimiento al tema en la Cámara Baja, pero admitió que hace falta profundizar en el contenido de la iniciativa. Un punto crucial, dijo, es que el Ejército Mexicano tenga absoluta claridad sobre los alcances de la propuesta.

“Es un proceso legislativo, una ley, así se construye: se escuchan todos los sectores. En un tema de seguridad, la opinión del Estado y del Ejército es fundamental, porque las fuerzas armadas son los rectores en materia de armamento”, sostuvo.

La propuesta, detalló, plantea que las corporaciones policiacas estatales puedan acceder a un armamento similar al que utilizan las fuerzas federales. El objetivo, subrayó, no es solo igualar el poder de fuego de la delincuencia organizada, sino superarlo.

“Estar no solo al nivel del armamento que tiene la delincuencia organizada, sino mejor preparado. Eso es lo que se busca: que el Estado tenga mejor capacidad de respuesta ante cualquier ataque”, afirmó.

Más allá del resultado final de la iniciativa —cuya decisión, aclaró, recae en el Congreso de la Unión—, Guillén Guillén aseguró que las acciones de seguridad en Chiapas no se detendrán. Destacó el trabajo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar durante más de un año, y aseguró que esa labor se seguirá fortaleciendo.

Cuando se le preguntó por los recientes episodios de violencia en diversos municipios, el presidente de la Jucopo los calificó como “casos aislados” y defendió que Chiapas es un ejemplo nacional en la lucha contra la delincuencia.

El mensaje del diputado fue contundente: mientras haya un solo foco de criminalidad, la respuesta estatal no cesará. La iniciativa sobre el armamento, dijo, es solo una pieza más en una estrategia que ya está dando resultados.