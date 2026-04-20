Continúa el Cecytech con la entrega de fichas

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) y el Telebachillerato Comunitario (TBC) mantienen vigente la convocatoria de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2026–2027, dirigida a estudiantes que cursan o han concluido la educación secundaria, con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso a la educación media superior.

Como parte de este proceso, la entrega de fichas continúa realizándose en los planteles distribuidos en todo el estado y permanecerá abierta hasta el próximo 22 de mayo, en horarios de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas en turno matutino y de 15:00 a 20:00 horas en turno vespertino, facilitando a las y los aspirantes su registro.

Para obtener la ficha, las y los interesados deben presentar certificado de secundaria o constancia de estudios de tercer grado, acta de nacimiento, copia de la CURP y dos fotografías tamaño infantil con fondo blanco, en original y copia, como parte de los requisitos establecidos por las instituciones.

Posteriormente, el examen diagnóstico será aplicado en cada plantel bajo supervisión institucional, cuyos resultados se darán a conocer para dar continuidad al proceso de inscripción de las y los aspirantes.

Inscripción

Una vez acreditada esta etapa, los requisitos de inscripción incluyen certificado de secundaria o constancia de terminación, carta de buena conducta, acta de nacimiento, CURP y tres fotografías tamaño infantil, en original y copia, con el fin de formalizar su ingreso al subsistema educativo.

Las y los estudiantes que completen su inscripción podrán acceder a la Beca Benito Juárez del Gobierno Federal, contribuyendo a su permanencia y continuidad en sus estudios.