Continúa entrega de calzado a estudiantes

Un total de 366 niños y niñas del turno matutino y 150 de la tarde de la escuela primaria Juan Benavides, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, recibieron de manos del secretario del Humanismo, Paco Chacón, calzado deportivo gratuito como parte del programa “A paso firme”.

Salvador Pérez González, director de la escuela, indicó que el ser una institución educativa muy cerca del centro de la capital, con estructura física sólida, no quiere decir que no puedan recibir este apoyo porque necesidad hay en todas las ciudades y en todas las familias.

Transformación

“El lema de la secretaría es Humanismo que Transforma, y eso es para todas y todos los chiapanecos; en tanto, no se puede hacer distinciones de una escuela a otra, sino que se tratar de beneficiar a una gran cantidad de estudiantes y sus familias”, aseguró el titular.

Paco Chacón, secretario del Humanismo, indicó que el programa registra ya un importante avance, han visitado alrededor de 100 escuelas del nivel básico, sobre todo en Tuxtla Gutiérrez, “hay toda una cobertura pendiente que atender, seguiremos llegando a más planteles”.

Este programa se une a otros instituidos por el gobernador del estado, como Bicis que Transforman, para estudiantes de secundaria y el Conecta Chiapas que lleva conectividad hoy día a más de 50 mil jóvenes en más de 90 municipios.

Resultados

El funcionario dijo que las acciones con enfoque humanista están dando buenos resultados, poniendo al ser humano como eje principal de todas las políticas públicas y responder con resultados a todos.

Enfatizó que el humanismo no hace distinciones, estudiantes de municipios como Tuxtla Gutiérrez, que es la capital del estado, también tienen derecho a estos apoyos. “Representa además del apoyo a los niños, un apoyo a las economías de la familias, porque dejan de gastar en algo tan indispensable”.