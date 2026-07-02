Continúan fortaleciendo la educación media superior

Como parte del compromiso con la educación y el bienestar de las y los estudiantes de preparatoria, el presidente municipal, Ángel Torres, continúa fortaleciendo la educación media superior, a través del programa TuxÚtiles en beneficio de las juventudes capitalinas.

En este sentido, el Ayuntamiento de Tuxtla, a través del DIF, ha beneficiado a estudiantes del Cobach 33 Plantel Polyforum, así como al alumnado de la Preparatoria Número 6, con paquetes de útiles escolares, con lo que se fortalece la formación académica y se apoya la economía de las familias.

Alcance

Al agradecer a las y los regidores de Cabildo del Ayuntamiento de Tuxtla por aprobar este apoyo destinado a las y los jóvenes, el alcalde capitalino, Ángel Torres, explicó que este programa ha beneficiado a escuelas preparatorias, colegios de bachilleres, CETIS, CBETIS, entre otros planteles de educación pública media superior.