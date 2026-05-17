Continúan las protestas por el puente colapsado

A una semana de que vecinos de la zona norte de San Cristóbal realizaran una protesta por la falta de respuesta ante un puente colapsado, este sábado más de 300 personas taparon el único puente en uso que conecta a la ciudad para exigir la presencia de la presidenta municipal, Fabiola Ricci.

Gabriel, representante de la colonia San José Vergel, indicó que son 12 colonias y dos cooperativas de transportes las que exigen la reconstrucción del puente que se colapsó desde hace un año y cuatro meses.

Los vecinos advirtieron que el actual puente que comunica a la zona norte con la ciudad está mostrando daños por la cantidad de vehículos pesados que pasan todo el día, además del riesgo que representa para los estudiantes de escuelas cercanas.

Desmienten a presidenta

Asimismo, el representante desmintió lo que la edil publicó hace una semana, donde informaba que ya solo se requería un permiso ante Comisión Nacional del Agua (Conagua). Gabriel detalló que hasta el momento los habitantes no han recibido un oficio donde se señalen los avances específicos.

Tras la primera protesta en la zona, no han recibido una llamada ni de la presidenta ni del regidor Maximiliano Pérez, pese que han girado distintos oficios al ayuntamiento.

Comentaron que cada vez que intentan establecer diálogo se les solicita ir al municipio; sin embargo, exigen la presencia de las autoridades en el lugar.

Durante la protesta, iniciada cerca de las nueve de la mañana, vecinos realizaron un recorrido para mostrar las afectaciones y se evidenció que tanto mujeres como infancias siguen utilizando la vía cargando leña, lo que representa un riesgo para la comunidad.

Sobre la alta afluencia de carros, señalaron que también han solicitado presencia de Tránsito municipal, quienes solo llegaron un día, pese a que por la construcción del nuevo bulevar la vía se ha vuelto de vital importancia.

Reiteraron que, de no recibir una respuesta positiva, las 12 colonias tendrán recurrir al gobierno estatal o realizar boteo para ellos mismos reconstruir el puente.