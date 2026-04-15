Continúan pagos pendientes de bono a jubilados

El secretario general de la Sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Isael González Vázquez, comentó que el pago que el Estado debía a docentes jubilados comenzó el 13 y finalizará este 15 de abril; esto fue una de las demandas manifestadas en el movimiento que han venido realizando.

Sobre el bono a jubilados y jubiladas aseguró que se había acumulado una deuda en Chiapas de casi 500 millones de pesos. La realización del pago generó movilización de autos y personas en el libramiento norte poniente, donde se encuentran las instalaciones de la Sección 7.

Se pagó de manera previa dos años, se avanza con seis años en estos días. Ahora la lucha es que el bono debe incrementar porque es poco para una calidad de vida digna. “Lo de 2026 debe pagarse puntualmente en el mes de diciembre”.

En el caso de los jubilados que no hayan aparecido en las listas de los que recibieron el pago en estos tres días, el secretario general dijo que a partir de este jueves comenzará la recepción de documentos para que puedan ser incluidos en los pagos posteriores.

Mencionó que una de las principales exigencias en Chiapas es que se respete la relación bilateral de trabajo entre la autoridad educativa y el sindicato, ascensos, ingresos, cadenas de cambios, incrementos de horas. Piden que se actualicen los talones de cheques de todos los movimientos que se hicieron en julio y agosto del año pasado.