Continúan protestas de normalistas

Este lunes normalistas de la Normal Rural Mactumactzá, realizaron la quema de una réplica de patrulla de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), por segunda ocasión en tres días y realizaron el bloqueo de la Avenida Central con camiones de transporte.

Este acto radical fue realizado en la entrada principal del Palacio de Gobierno, a donde los jóvenes llegaron a bordo de camiones de transporte foráneo que previamente habían retenido.

Cabe recordar que el pasado 15 de mayo realizaron esta misma actividad para recordar el aniversario luctuoso de uno de sus compañeros que perdió la vida al caer de una patrulla durante un protesta realizada en 2025.

Antecedente

El estudiante de la Mactumactzá, identificado como Jesús “N”, falleció el 15 de mayo del 2025 tras caer de la góndola de una camioneta en la carretera a Chicoasén, en Tuxtla Gutiérrez.

El hecho ocurrió durante una persecución por parte de elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), adscritas a la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), luego de que un grupo de normalistas se apoderara de un vehículo tipo Jeep perteneciente a esa corporación.

Esta persecución se originó tras un enfrentamiento entre policías y estudiantes, a la altura de la Escuela Normal del Estado, en la Calzada al Sumidero.

Enfrentamiento

En ese punto, los agentes lanzaron gas lacrimógeno para repeler lo que consideraron un intento de agresión y para evitar el “secuestro” de un camión de pasajeros entre el libramiento Norte y una caseta de vigilancia rumbo al municipio de San Fernando.