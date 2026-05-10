Continúan su recorrido las madres buscadoras

Familiares de migrantes desaparecidos en su traslado hacia Estados Unidos, llegaron hasta la barra de San José, municipio de Mazatán, para realizar su búsqueda, pegando carteles tanto en esa comunidad como en Aztlán, en la zona de la reserva de la biósfera La Encrucijada.

Resguardo militar

Bajo un fuerte resguardo con elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y policías estatales, las integrantes de la Comisión Internacional de Madres Buscadoras, consideraron que este es un punto estratégico, ya que reportes de sus familiares señalan que desde San José partieron en lancha hacia Oaxaca.

Tras dialogar con los habitantes a quienes mostraron fotografías de hombres y mujeres desaparecidos, cruzaron en lancha el estero hacia el embarcadero de Aztlán, y en el municipio de Huixtla, en donde procedieron a hacer lo mismo.

Buscan a 40 migrantes

Son unos 40 los migrantes, la mayoría de origen cubano, que son buscados por este organismo, acompañados por representaciones de España, Estados Unidos e Italia.

El secretario de Protección Civil (PC) de Mazatán, Víctor Jesús Cortés, explicó que se brindó atención a las personas que participan en la comisión de búsqueda, corroborando que su estancia fue con seguridad.

De acuerdo con los reportes, un grupo de unos 40 extranjeros desapareció en su intento de llegar a los Estados Unidos, tras cruzar la frontera con Guatemala.

Estos habrían logrado llegar a la barra de San José, de donde en lancha los llevarían hacia Oaxaca, siendo en esa zona que perdieron la señal con sus familiares.

Por ello, la comisión de búsqueda acudió a albergues, centros penitenciarios y espacios públicos de la ruta migrante en la frontera sur, tratando de poder ubicarlos.