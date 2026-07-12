Continuarán trabajando como iglesia autóctona

Con el objetivo de continuar trabajando como iglesia autóctona y liberadora, se realizó la “Asamblea Zona Sureste de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas”.

En el encuentro se evaluó el conocimiento y práctica pastoral como equipo sureste para concretar las líneas de acción que respondan a los desafíos actuales.

“Caminando como iglesia autóctona y liberadora”, fue el tema durante la Asamblea que se llevó a cabo del 7 al 10 de julio, a la que asistieron 262 personas de 12 parroquias, así como de la Misión Tojolabal, La Castalia y de la Misión de Guadalupe, Comitán, de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

En medio de un ambiente de interés y participación, se reflexionó sobre “la necesidad de seguir desarrollando una iglesia autóctona, con rostro propio; ya que la asamblea se enfocó en dos de los Horcones del Sínodo Diocesano: iglesia autóctona e iglesia liberadora”, informó el área de comunicación de la diócesis.

Por ello, en esta ocasión, el objetivo fue “evaluar nuestro conocimiento y nuestra práctica Pastoral como equipo sureste para concretizar las líneas de acción que respondan a los desafíos actuales”.

Respecto a la reflexión como iglesia liberadora, “se enfatizó en la necesidad de liberarnos de la violencia e inseguridad que aqueja a municipios de Chiapas, como Comalapa y Chicomuselo”.