Convocan a caminata por el Día del Niño

En el marco de la celebración del Día del Niño, jóvenes chiapanecos realizarán una caminata de superhéroes por la capital chiapaneca, misma que se desarrollará este 26 de abril, con el objetivo de regalar sonrisas a niñas y niños de la ciudad.

Iniciativa

Christopher Reynoso Araujo, uno de los impulsores de esta actividad, destacó que desde hace cuatro años, la actividad reúne a decenas de personas caracterizadas como superhéroes.

La idea surgió de manera espontánea junto a un amigo con quien compartía el gusto por el personaje de “Spider-Man”.

En un inicio, ambos decidieron disfrazarse y salir a recorrer espacios públicos como plaza Crystal y el parque de la Marimba, con la intención de convivir con las niñas y los niños sin costo alguno, a diferencia de otras experiencias donde se cobraba por fotografías con personajes.

“El objetivo era hacer algo que a nosotros nos hubiera gustado vivir de pequeños: ver a nuestros héroes de cerca, tomarnos fotos y convivir sin tener que pagar”, explicó.

Con el paso del tiempo, la actividad fue creciendo, debido a una publicación en redes sociales que detonó el interés de la ciudadanía, alcanzando más de mil interacciones y atrayendo participantes incluso de otros municipios como San Cristóbal de Las Casas.

En su punto más alto, el evento reunió a más de 40 personas disfrazadas de distintos personajes.

Aunque en años recientes la participación ha disminuido, los organizadores mantienen viva la iniciativa, motivados por el impacto positivo que genera en las infancias.

Invitación

Para esta edición, el recorrido se llevará a cabo el domingo 26 de abril en punto de las cuatro de la tarde, iniciando en plaza Galerías.

Posteriormente, los participantes ingresarán a la plaza para convivir con las y los asistentes y, alrededor de las cinco de la tarde, iniciarán una caminata sobre la avenida Central con destino al parque de la Marimba.

La actividad es inclusiva y abierta

Quienes deseen contribuir pueden hacerlo llevando dulces o juguetes.

En la actualidad, el grupo base cuenta con alrededor de 37 participantes confirmados, aunque se espera que la cifra aumente conforme se acerque la fecha.

Por último, reiteró la invitación a la ciudadanía a sumarse a esta actividad que, más allá del entretenimiento, busca fomentar la convivencia y regalar momentos de felicidad.

“Es una actividad sencilla, pero muy significativa. Queremos que los niños se emocionen y que todos, incluso los adultos, puedan disfrutar un momento diferente”, concluyó.