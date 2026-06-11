Convocan a “Crear con perspectiva de género”

El Gobierno del Estado de Chiapas, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), dio a conocer las bases de las convocatorias Crear con perspectiva de género 2026 y “Con las letras la luz” Brigadas de paz sociocultural Trashumante, las cuales estarán vigentes hasta el 4 de julio y el 15 de agosto, respectivamente.

Estas convocatorias están dirigidas a creadoras, creadores, promotores culturales, grupos independientes, colectivas y agrupaciones de mujeres, asociaciones civiles y casas de cultura. Su finalidad es brindar oportunidades para el desarrollo de proyectos artístico-culturales con impacto comunitario y social.

En el caso de Crear con perspectiva de género, el propósito es abrir espacios de reflexión histórica y contemporánea sobre los feminismos y otros movimientos de mujeres.

Cabe destacar que los proyectos deberán desarrollarse e implementarse en los 12 municipios prioritarios de Chiapas: San Juan Cancuc, Chanal, Aldama, Chalchihuitán, Chenalhó, San Andrés Duraznal, Mitontic, Oxchuc, Tila, Pantelhó, El Bosque y Capitán Ángel Luis Vidal.