Convocan a semillero cibernético de arte y gráfica digital

La Comisión Sexta Zapatista lanzó la convocatoria para participar en el Semillero Cibernético de Arte y Gráfica Digital: “Una realidad rebelde y en resistencia contra la Inteligencia (já) Artificial”, que se llevará a cabo del 1 al 31 de agosto de 2026.

En un comunicado informó que podrán compartirse materiales gráficos digitales creados exclusivamente por personas, sin el uso de inteligencia artificial, cuyo propósito sea promover, difundir y visibilizar la lucha anticapitalista y por la vida en México y el mundo. El material estará disponible para ser utilizado por personas, grupos, colectivos, movimientos y organizaciones en resistencia y rebeldía.

Variedad

La convocatoria contempla una amplia variedad de expresiones, entre ellas animación, aplicaciones y software libre, banners, bordado, caligrafía, caricatura, carteles, collage, dibujo, estampa, fanzines, fotografía, grafiti, historieta, ilustración, identidad visual, lonas, memes, murales, pegatinas, pintura, plantillas de diseño gráfico, web, logotipos, libros, periódicos, revistas, rotulación, textiles, tipografía, video y volantes, además de cualquier otra propuesta gráfica y creativa que contribuya a la lucha contra el sistema.

La Comisión Sexta señaló que el objetivo es respaldar a quienes resisten y luchan mediante materiales gráficos que permitan informar, promover y difundir sus causas.

Asimismo, precisó que al enviar cualquier obra se autoriza su reproducción, distribución y modificación de manera libre, siempre que se reconozca la autoría conforme a los créditos indicados por cada creador. “No hay copyrights, pero sí autoría”, subrayó.

Los participantes deberán enviar sus materiales por correo electrónico, indicando el crédito de los creadores y la categoría correspondiente.

Publicación

Conforme se reciban los trabajos, estos serán clasificados y publicados en un apartado especial del sitio Enlace Zapatista.

También dedicó la convocatoria a la memoria de Jorge Salinas Jardón, a quien describió como “el obrero insumiso, trabajador telefonista”, y destacó que “no lo quebró la represión de Fox y Peña Nieto en Atenco, no lo sedujeron las mentiras de la 4T, siempre nuestro compañero de la Sexta-México”.

Los materiales deberán enviarse al correo [email protected]. En el caso de archivos mayores a 25 megabytes, deberán compartirse mediante plataformas de transferencia de archivos, enviando el enlace de descarga. Si el contenido ya se encuentra alojado en algún sitio web o plataforma de video, bastará con remitir el vínculo correspondiente para facilitar su consulta y descarga.