Convocan a sumar voluntades por la Cruz Roja

El presidente municipal, Yamil Melgar, hizo un llamado a la sociedad tapachulteca, sectores productivos y ciudadanía en general a sumarse con generosidad a la Colecta Anual 2026 de la Cruz Roja Mexicana, destacando que cada aportación representa una oportunidad para salvar vidas y fortalecer una institución símbolo de solidaridad y servicio.

Durante el arranque de la colecta, al que asistieron el presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja Tapachula, Dr. José Ángel Ramos López; la titular de la Secretaría de la Frontera Sur del Gobierno del Estado, Dra. Ma. Amalia Toriello Elorza; la Capitana de Fragata, Dra. Rocío Reyes Salgado, representante de la XXIII Zona Naval; el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 7, Dr. Jaime Ordoñez Granja; el presidente de Canaco Servytur Tapachula, Lic. Jorge Zúñiga Rodríguez; el administrador del Aeropuerto Internacional de Tapachula, Percy Damián Corzo; y la cuarta regidora, Lic. Bertha Moreno Espinoza, se destacó la importancia de sumar voluntades para fortalecer esta causa humanitaria.

Reconocimiento

En su mensaje, el edil reconoció la labor que realiza la Cruz Roja en la atención de emergencias y reiteró que apoyar esta institución es una responsabilidad compartida con quienes todos los días brindan auxilio oportuno y desinteresado a la población.

Yamil Melgar exhortó a la ciudadanía a participar bajo el lema “Esto que ves, lo hacemos todos”, subrayando que donar es un acto de conciencia, empatía y compromiso social, por lo que convocó a hacer de esta colecta una expresión de unidad y participación ciudadana.

Finalmente, afirmó que Tapachula es una ciudad solidaria y humanista, por lo que confió en que la respuesta de la población permitirá fortalecer el trabajo de la Cruz Roja y seguir salvando vidas.