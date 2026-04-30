Convocatoria nacional para tesis en tres minutos

Con el objetivo de fomentar la divulgación científica y las habilidades de comunicación entre los investigadores en formación, se ha lanzado oficialmente la Convocatoria Nacional 3MT 2026, Edición Especial, invitando a todas las universidades de Chiapas que estén realizando posgrado.

Se trata de generar contenidos de fácil comprensión e impacto inmediato en las poblaciones.

El certamen invita a estudiantes de doctorado de instituciones afiliadas al Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (Comepo) y a la Fimpes a sintetizar sus investigaciones en un formato dinámico y accesible.

Formato

El reto principal del Three Minute Thesis (3MT), según explicaron los organizadores, consiste en explicar años de investigación académica en apenas tres minutos, utilizando una sola diapositiva estática y un lenguaje claro dirigido a un público no especializado.

Este formato, desarrollado originalmente por la Universidad de Queensland, busca que los futuros doctores logren transmitir el impacto y la relevancia de su tesis de manera concisa y atractiva.

El proceso iniciará con concursos institucionales en cada universidad participante. Los ganadores de estas etapas locales obtendrán el derecho de competir en la Gran Final Nacional, que tendrá lugar el 25 de septiembre de 2026 en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), campus Tijuana.

Este evento de clausura se realizará en el marco del 39º Congreso Nacional de Posgrado, consolidándose como uno de los momentos más esperados por la comunidad académica para visibilizar el talento de las y los jóvenes investigadores mexicanos.

Las instituciones y estudiantes interesados pueden consultar las bases completas y el proceso de registro en el portal oficial del consejo: comepo.org.mx/3mt.