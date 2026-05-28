Coordinación pastoral se solidariza con madres

Ante el hallazgo de una fosa clandestina con presuntos restos humanos calcinados en un rancho cercano a Pujiltic el pasado 23 de mayo, los agentes de animación y coordinación pastoral de la zona sur expresaron su solidaridad con las madres buscadoras y familiares de las víctimas.

A través de un documento, la organización señaló su preocupación sobre esta “realidad y nos pronunciamos en defensa y valoración de la dignidad y de la vida de toda persona humana” indicaron.

Afirmaron que se unen al dolor que viven las madres buscadoras y las familias, así como a la impotencia y al grito de paz, pero sobre todo, al clamor de justicia, exigiendo un alto a la muerte en cualquier estado, pueblo o parte del mundo.

En ese sentido, cuestionaron el lugar del ejercicio de la justicia que compete a las autoridades de los tres niveles de gobierno, ya que este, dijeron, es uno más de los hallazgos que han habido en el país.

“Y no hemos visto que se haya hecho justicia ante esta realidad que ha provocado el sistema de muerte”, agregaron, sumándose a la palabra de solidaridad expresada por la parroquia de Nuestra señora de Asunción, Soyatitán, parte del municipio de Venustiano Carranza.