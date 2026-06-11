En la Sala Pablo Picasso del Museo de San Cristóbal (Musac),

fue presentado el cortometraje “Las mujeres son como la muerte”, una producción inspirada en uno de los relatos del libro El Arte de Mentirnos, de la escritora y productora Mónica Martínez.

Originaria de Monterrey, Nuevo León, Mónica Martínez, su incursión en la literatura demuestra que la pasión puede abrir oportunidades más allá de la formación profesional. Aunque es ingeniera de profesión, logró concretar la publicación de su primera obra y llevar una de sus historias a la pantalla.

La presentación se realizó este miércoles con el respaldo de instituciones culturales y la participación de creadores mexicanos.

Rafael Alanís Cantú, presidente del Consejo de Causartt, destacó la relevancia de impulsar espacios de colaboración que permitan acercar el talento creativo nacional a nuevos públicos.

Asimismo, reconoció la hospitalidad de Chiapas como escenario para el intercambio cultural y la promoción de expresiones cinematográficas realizadas por artistas mexicanos.

Mónica Martínez de Lozano, productora y autora del libro “El Arte de Mentirnos”, explicó que la historia retrata las consecuencias de las suposiciones y la falta de comunicación dentro de una relación de pareja, invitando al público a reflexionar sobre las emociones, los juicios y las decisiones que surgen ante situaciones inciertas.