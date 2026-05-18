Crean cuerpo colegiado de investigación física teórica en Chiapas

El Centro Mesoamericano de Física Teórica (MCTP) con sede en Chiapas, instaló su Comité Científico con el objetivo de delinear un plan de trabajo estratégico que fortalezca la investigación, las vocaciones científicas y la democratización del conocimiento en el Sureste.

Así lo informó Ramón Castañeda-Priego, coordinador general adjunto del MCTP, quien, dijo, se busca posicionar una agenda de impacto nacional e internacional en áreas críticas como la física, matemáticas, energía y medio ambiente.

Durante el evento, María Eugenia Culebro Mandujano, directora general de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chiapas, subrayó que esta iniciativa es prioritaria para el desarrollo del sur-sureste de México.

Transformación social

Destacó que el comité trabajará para que la ciencia no solo se quede en los laboratorios, sino que se convierta en una herramienta de transformación social mediante la divulgación y la formación de nuevos talentos en las juventudes chiapanecas y mesoamericanas.

El cuerpo colegiado está integrado por especialistas de prestigio internacional, entre quienes destacan: Michelle Farfán Gutiérrez, experta en gestión de riesgos; Silvia Jerez Galiano, en modelación matemática; y Elder de la Rosa Cruz, especialista en nanomateriales.

Su labor será fundamental para asesorar las líneas de investigación de frontera que el Centro desarrolla en vinculación con otras instituciones de educación superior.

Colaboración

Asimismo, se suman a este esfuerzo Carlos A. Coello Coello, referente mundial en inteligencia artificial; Gerardo Herrera Corral, colaborador del experimento ALICE en el CERN; y María Dolores Aragón Robles Linares, cuya experiencia en comunicación y mediación social del conocimiento, permitirá estrechar el vínculo entre la ciencia y los diversos sectores de la población.