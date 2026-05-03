Crece el rezago de viviendas en la entidad

Entre 2018 y 2024, México redujo el rezago de vivienda en más de un millón de hogares, pero Chiapas registró un aumento de 79 mil viviendas en condiciones precarias, colocándose como la entidad con peor desempeño en el país, con un incremento del 8.5 por ciento.

De acuerdo con el Programa Nacional de Vivienda 2026-2030, el estado pasó de 931 mil 444 viviendas en rezago en 2018 a un millón 10 mil 514 en 2024.

En contraste, el país logró reducir este indicador en un millón 28 mil viviendas, equivalente a una disminución del 10.9 por ciento.

El Programa Nacional de Vivienda reconoció que el acceso a vivienda adecuada enfrenta mayores obstáculos en la región Sur-Sureste del país.

En Chiapas, estos factores se intensifican, la producción privada de vivienda es limitada, la adquisición de vivienda nueva no supera el 6.4 por ciento, existe baja inclusión financiera y predomina la autoconstrucción sin supervisión técnica.

A ello se suma el peso de la propiedad social, que dificulta el acceso a esquemas formales de financiamiento y desarrollo urbano ordenado.

Chiapas mantiene la tasa de fecundidad más alta del país, con 2.39 hijos por mujer, frente al promedio nacional de 1.60, lo que incrementa la demanda de vivienda en el corto y mediano plazo.

Las condiciones de habitabilidad también reflejan rezagos importantes, el 8.05 por ciento de las viviendas carece de agua entubada, el tercer nivel más alto a nivel nacional, y el 4.16 por ciento no cuenta con drenaje, lo que impacta directamente en la calidad de vida de miles de familias.