Crece inconformidad por sede administrativa

Continúa creciendo la inconformidad de la base trabajadora del Issste en Chiapas, ante el intento arbitrario de cambio de sede administrativa a un edificio ubicado en la Primera Norte en el centro de Tuxtla, que se encuentra en pésimas condiciones, de acuerdo con el testimonio de los empleados.

Los denunciantes informaron que en las últimas horas un grupo de 50 trabajadores de la delegación acudió a una supervisión del inmueble.

En la misma se puede constatar que el edificio en cuestión— en el que se albergaba la escuela de Derecho de la Universidad Salazar—, no cuenta con las instalaciones para trasladar las oficinas administrativas, tiene fugas de agua en las instalaciones sanitarias.

“Está en muy malas condiciones, está peor que el edificio en el que estamos ahorita en el Barrio La Pimienta. En el edificio que pretende cambiarnos no hay espacio para atender al derechohabiente”, indicaron.

En este contexto, expresaron que: “Nos negamos rotundamente al cambio, la subdelegada sigue firme en su postura de cambiarnos de sede administrativa”.

Afectaciones colaterales

Los trabajadores lamentaron que esta postura, hasta hoy sin fundamento y razón lógica, está causando afectaciones a los derechohabientes, quienes también se mostraron inconformes por no recibir atención a causa de esta situación.

Por último, hicieron un llamado a las autoridades nacionales del Issste a que volteen ver el caso de Chiapas ante lo que pretenden hacer, violentando los derechos laborales de los trabajadores y que, causará severas afectaciones a los chiapanecos beneficiarios del instituto.