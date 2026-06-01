Crece interés por estudiar Artes en el estado

El interés de las y los jóvenes chiapanecos por cursar una carrera artística ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos años. La Facultad de Artes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), reporta que la demanda de ingreso se ha duplicado desde antes de la pandemia, reflejando una mayor valoración de las profesiones vinculadas con la creación artística y cultural.

El director de la Facultad de Artes, Ramiro Jiménez Chacón, informó que antes de 2020 la institución recibía entre 60 y 90 aspirantes por ciclo escolar.

Sin embargo, tras la pandemia la cifra comenzó a incrementarse de manera constante, alcanzando actualmente más de 155 solicitudes de ingreso.

“En un promedio de cinco a seis años se nos duplicó el número de aspirantes”, explicó.

Desafíos importantes

Aunque el aumento en la demanda representa una noticia positiva para la institución, también plantea retos importantes en materia de infraestructura y capacidad académica.

Señaló que actualmente la facultad no puede admitir a la totalidad de los aspirantes debido a limitaciones en espacios físicos y plantilla docente.

No obstante, aseguró que se trabaja en estrategias que permitan ampliar gradualmente la cobertura educativa.

Explicó que las carreras artísticas tienen características particulares que impiden una formación masiva, especialmente en asignaturas prácticas como pintura, dibujo, grabado y escultura.

Desarrollo creativo

Mientras las materias teóricas pueden impartirse a grupos de entre 30 y 35 estudiantes, los talleres requieren atención personalizada y espacios adecuados para el desarrollo creativo de cada alumno.

“Además, el docente debe contar con el tiempo necesario para brindar acompañamiento individualizado”, detalló.

Romper mitos

Consideró que uno de los principales desafíos sigue siendo convencer a algunas familias de que las carreras artísticas representan una opción profesional tan válida como cualquier otra licenciatura.

Destacó que estudiar artes comparte el mismo nivel de exigencia académica que carreras como Derecho, Arquitectura o cualquier otra profesión universitaria, además de ofrecer diversas posibilidades de inserción laboral.

Las y los egresados no dependen exclusivamente de oportunidades laborales en instituciones públicas, ya que las artes permiten desarrollar proyectos propios, emprendimientos culturales y actividades profesionales independientes.