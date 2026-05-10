Crecimiento desordenado afecta a SCLC

San Cristóbal de Las Casas ha experimentado un desarrollo urbano un tanto desordenado, como muchas otras ciudades, que incluso ha violentado el medio ambiente local, comentó Aymer Yudiel Hernández Martínez, presidente del Colegio de Arquitectos del Sureste.

Indicó que esta ciudad tiene una característica muy particular y es que se encuentra dentro de un valle, si bien Tuxtla Gutiérrez, Comitán y otros municipios bastante importantes en el estado tienen mucha extensión hacia los lados, San Cristóbal de las Casas no tiene esa opción, es un valle bastante pequeño.Invasiones

Esto conllevó a que hubiera muchos temas de invasiones, fraccionamientos no tuvieron permisos o licencias para su desarrollo, y hoy son regulares. Varios invadieron parte de las montañas de este valle provocando temas complejos en cuanto a riesgos por construir en laderas de montaña, dificultando el acceso a los servicios públicos.

Sobre el desarrollo de vivienda vertical en esta ciudad y otras que no cuentan con tanta extensión hacia los lados, dijo que en Chiapas hay algunas construcciones de este tipo, pero se concentran en pocas ciudades, principalmente Tuxtla Gutiérrez.

Procesos más estrictos

El arquitecto comentó que la tramitología para el desarrollo de vivienda ha sido cada vez más estricta para evitar cualquier tipo de invasiones, riesgos o problemas para los próximos usuarios. Es más rápido el proceso, pero no deja de regular todos esos factores, aunque hay algunos que se pueden mejorar.

Es posible aplicar herramientas de la Inteligencia Artificial (IA), ya algunos procesos han comenzado a utilizarla. Por ejemplo, la Secretaría Anticorrupción adoptó un sistema donde las empresas contratistas se registran para que todas las demás dependencias tengan acceso a la base de datos, para no tener que inscribirse en cada una de ellas.