Crisis económica genera deserción escolar en jóvenes

Aún con la implementación de la Beca Universal Benito Juárez y otras estrategias gubernamentales, la crisis económica de las familias ha incrementado la deserción escolar en el nivel medio superior en Chiapas, externó el docente Mario Alberto Marmolejo Bautista.

Además consideró que es fundamental que se tomen medidas adicionales para garantizar el acceso a la educación de calidad y promover el desarrollo de habilidades en los jóvenes.

Datos

De acuerdo a datos de la Secretaría de Educación, las estadísticas reflejan que en los últimos nueve años se ha registrado una reducción de 25 mil 135 jóvenes que cursaban su bachillerato.

Esos mismos números indican que en el ciclo escolar 2015-2016, habían 231 mil 362 jóvenes estudiando el nivel bachillerato, mientras que en el ciclo 2023-2024, la cifra descendió a 206 mil 227 estudiantes. De estos, 102 mil 603 eran hombres y 103 mil 624 mujeres.

El docente activo en una institución del nivel medio superior consideró que la deserción escolar se debe a varios factores, pero principalmente a los problemas económicos que enfrentan las familias que se ven en la necesidad de tener ingresos de parte de los jóvenes; esta situación se agrava en las zonas rurales lo que condiciona a que los estudiantes abandonen las instituciones educativas.