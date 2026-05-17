Crisis hídrica golpea a la zona

Aunque Chiapas concentra cerca del 30 por ciento de los recursos hídricos del país, la capital chiapaneca enfrenta una crisis de abastecimiento de su historia. Deudas, infraestructura obsoleta y fallas en el sistema de distribución mantienen a miles de familias sin el acceso a este sistema básico.

De acuerdo con datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana, durante 2025 cerca del 90 por ciento de la población de Tuxtla Gutiérrez reportó problemas en el abastecimiento de agua potable, además de inconformidades por la mala calidad del líquido y deficiencias en las plantas de tratamiento.

La situación se agravó entre finales de marzo y abril de 2026 cuando alrededor de 600 colonias, equivalentes a unas 800 mil personas, permanecieron al menos 15 días sin el vital líquido.

Deudas y rezago en la infraestructura

Uno de los factores que explican la crisis es la situación financiera del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), que mantiene una deuda de aproximadamente 875 millones de pesos con la federación por el pago de derechos de extracción de aguas nacionales.

Además, autoridades municipales han reconocido adeudos que superarían los 900 millones de pesos con la Comisión Nacional del Agua, lo que limita el acceso a recursos para modernizar la red y dar mantenimiento a la infraestructura.

A ello se suman tuberías envejecidas, fugas recurrentes y equipos de bombeo que operan con dificultades debido a la acumulación de residuos sólidos en el río Grijalva.

Impacto en hogares y negocios

La falta de agua ha obligado a miles de familias a comprar pipas, almacenar agua en recipientes y modificar sus rutinas diarias para cubrir necesidades básicas como cocinar, limpiar y asearse.

En el sector productivo, restaurantes, hoteles, comercios y pequeñas empresas también han resentido el problema, pues deben destinar recursos adicionales para garantizar el servicio.

Ante esto, Coparmex Chiapas señaló que la capital se encuentra en una situación crítica derivada de una combinación de desabasto, infraestructura deteriorada y problemas financieros del sistema operador.