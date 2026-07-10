CTMM firma convenio con Marca Chiapas

Realizan firma de convenio de colaboración entre el Centro de Textiles del Mundo Maya (CTMM) y el Consejo Regulador de la Marca Chiapas, muestra del compromiso y la alianza entre instituciones públicas, privadas y la sociedad civil.

El Centro de Textiles del Mundo Maya fue sede de la 85a. Sesión Ordinaria del Consejo Regulador de la estrategia Marca Chiapas; asimismo, recibió la renovación del certificado México-Chiapas Original, fortaleciendo su posicionamiento como un espacio único en su tipo que contribuye al desarrollo social de artesanas y artesanos, así como a la promoción y valoración del arte textil maya.

De igual manera, se firmó un convenio de colaboración entre el Centro de Textiles del Mundo Maya y el Consejo Regulador de la Marca Chiapas, muestra del compromiso y la alianza entre instituciones públicas, privadas y la sociedad civil.

“Confiamos en que la sinergia entre estos sectores impulsará nuevas iniciativas en favor del arte y la cultura de Chiapas”, informó el área de difusión del Centro de Textiles del Mundo Maya en un comunicado.

En el evento participaron las y los consejeros de la Marca Chiapas, junto con Fernando Zepeda Trujillo, presidente del Consejo Regulador de la Marca Chiapas; Luis Pedrero González, secretario de Economía y del Trabajo y secretario técnico de la Estrategia Marca Chiapas; y Marisol Urbina Matus, directora general del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas.

El CTMM felicitó también a Kakaw Museo del Cacao y Chocolatería Cultural y al Museo Mesoamericano del Jade, ya que señala son tres museos que portan con orgullo el distintivo Marca Chiapas.