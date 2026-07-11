CTMM realizará talleres gratuitos de verano

El Centro de Textiles del Mundo Maya, A.C. (CTMM), organiza el 12° Programa de Verano con talleres gratuitos para infancias y jóvenes de los Altos de Chiapas.

Las actividades de esta temporada son posibles gracias al proyecto ganador “Jugando con el universo textil maya”, seleccionado en la categoría única del 13° Programa de Ibermuseos y de Educación.

Dio a conocer que desde hace once años, el área de Servicios Educativos del CTMM desarrolla talleres y programas de divulgación, formación y capacitación vinculados al textil maya; por ello, se invita a niñas y niños de 8 a 13 años, así como a jóvenes originarios de Los Altos de Chiapas, a participar en esta temporada de verano.

Actividades

El taller de tintes naturales tiene como objetivo difundir y promover la práctica de teñido de lana con plantas tradicionales entre la población joven de la región de Los Altos de Chiapas.

Se impartirá del 20 al 31 de julio, de lunes a viernes de 10 a 13 horas, en el taller de Capacitación a Artesanas.

Estará a cargo de la maestra tintorera Rosa Hernández, originaria de San Andrés Larráinzar, quien cuenta con más de 30 años de experiencia. Su conocimiento se ha construido a partir de la observación, el cuidado y la experimentación con especies de la región.

El taller K’oxetik tsjalik vinajel xchi’uk balamil, en español, “Niñ@s tejiendo el cielo y la tierra”, comienza del 20 de julio al 7 de agosto, de lunes a viernes de 9 a 13 horas, y está dirigido a niñas y niños de 8 a 13 años.

La artista Eunice Roblero, originaria de San Cristóbal de Las Casas, será la encargada de guiar el taller. Su obra ha sido expuesta en espacios locales e internacionales, poniendo en alto el talento local.

Acceso gratuito

Las actividades son gratuitas, incluyen materiales y cuentan con cupo limitado en ambos talleres. El proyecto “Jugando con el Universo Textil Maya” fortalece el programa anual del CTMM al difundir el patrimonio textil maya entre diferentes públicos y promover los procesos textiles como una herramienta de aprendizaje.

Asimismo, fomenta la reutilización de materiales reciclables y contribuye a la preservación de los conocimientos y técnicas tradicionales mediante actividades que articulan el juego, la enseñanza y la práctica.