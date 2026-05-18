Cuba pervivirá, afirma Marcos

La resistencia y la rebeldía del pueblo de Cuba que “sufre un bloqueo y una nueva amenaza de intervención militar”, son evidentes y “han mantenido un proyecto social en medio de todas las amenazas posibles, frente a todas las agresiones imaginables e inimaginables, padeciendo campañas mundiales de calumnias y mentiras”, afirmó el Capitán Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Sostuvo que “Cuba, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de la comprensión, pervivirá. Porque hay quien espera que la isla se convierta en un Mariel de punta a punta, pero hay quien sabe que será un Playa Girón lo que el sol contemple al salir… el día después”.

Líneas con dedicatoria

En un comunicado dedicado al profesor Enrique Ávila Carrillo y al magisterio que enseña y aprende luchando, manifestó que no es la primera vez, ni será la última, en que se decrete la muerte (al menos mediática) de lo que el mismo pueblo llama la revolución cubana. “En las últimas décadas… ok, bueno, desde aquel enero del 59, se dice, se repite, se recita, se eructa: ‘Cuba no va a sobrevivir… si no se traiciona a sí misma’. Bueno, no con esas palabras”.

Agregó: “Y no se trata solo de olvidar Girón y a Fidel Castro manoteando con su equipo porque no le querían permitir ir al frente de batalla (en aquellos tiempos en que los comandantes marchaban al frente de sus tropas). Tampoco los esfuerzos inútiles de la inefable Agencia Central de Inteligencia, la CIA gringa, para acabar con la dirección. Basta recordar la desesperación de un congresista norteamericano de aquellos tiempos, al hacer comparecer a los responsables de “resolver el problema cubano”: el agente explicaba, con lujo de detalles, el plan para envenenar a Fidel Castro… para que se le cayera la mítica barba. El congresista, con los ojos y la voz exaltados, demandaba: “¿De manera que gastamos tantos millones para quitarle la barba a Castro, para rasurarlo? ¿No era más sencillo darle un tiro?”.

Marcos, quien dedicó “algunas palabras sobre ese pueblo al que respetamos y admiramos”, que “sufre un bloqueo (ya sin el eufemismo de ‘embargo’) y una nueva amenaza de intervención militar”, continuó: “Y los aviones derribados, los atentados terroristas, los sabotajes, el ‘embargo’, los eructos mediáticos de los especialistas en todo y conocedores de nada. Y alguien se puede preguntar: si lograron todo lo que han logrado con todo eso en contra, ¿cuánto no hubieran podido hacer si los hubieran dejado en paz?”

Olvidar lo fundamental

Se trata, sobre todo, dijo, “de olvidar lo fundamental: sea cierto, o no, que han tenido, tienen y tendrán errores, pero son sus errores, sus aciertos, su historia, su presente y su futuro. Y eso es difícil de entender desde los escritorios de la academia, la teoría estéril (sin práctica, pues), y el comentario banal e inútil que ni siquiera consigue los likes de rigor”.

Subrayó: “Pero deje usted de lado las tendencias en redes y en los medios de comunicación. ¿Por qué no han podido doblegarlos? ¿Por qué sería necesaria una intervención militar gringa si, con apoyos como los que ha tenido la oposición cubana, hubieran ya conseguido la ‘liberación’? Oiga usted, como que algo ahí no se explica. Como que algo hay en ese pueblo que no se entiende y no tiene que ver con el individualismo, el egoísmo, la avaricia y demás. Tal vez, no sé, puede ser, es un supositorio, pero se me ocurre que es una cuestión de lengua: puede ser que en el alfabeto cubano no existan las letras para componer la palabra ‘rendirse’”.

Explicó que “también viene Cuba a colación porque, hasta donde recuerdo, el Movimiento 26 de Julio no siguió los manuales de la ortodoxia comunista de entonces, que había arrinconado el quehacer de la izquierda latinoamericana a los dictados del entonces ‘campo socialista’. En pocas palabras: hicieron su propia historia. No para los libros, los análisis, las reflexiones sin práctica consecuente, sino para la vida”.