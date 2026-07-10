Cuerpos sin vida con impactos de armas de fuego

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que sigue abierta la investigación para esclarecer los hechos que ocurrieron en El Bosque, municipio en el que aparecieron ocho cuerpos sin vida.

Detalló que los dos cuerpos femeninos y el resto de masculinos, hasta ahora no han sido identificados y presentan impactos de bala y huellas de tortura.

Llaven Abarca comentó que siguen avanzando con la línea de investigación y hasta hora una de las más fuertes es el tema del narcomenudeo, es decir, la disputa entre bandas.

Jorge Luis Llaven Abarca rindió protesta como secretario técnico del Comité Técnico Estatal de Atención Humanista de las Causas y Prevención Social de la Violencia y los Delitos.

Esto forma parte de la segunda etapa de la estrategia de seguridad que anunció el gobernador de Chiapas, evento en el que se instaló un Comité para atender las causas.

Al albergar tantos programas preventivos, se destacó que se trata del proyecto más importante que se ha puesto en marcha en las últimas décadas en Chiapas.

“La mayor cruzada para construir bienestar, con una visión centrada es atender las causas que originan la violencia”, remarcó.