Cuidado con lunares o manchas irregulares

El melanoma representa alrededor del uno por ciento de los cánceres de piel; sin embargo, es el tipo que provoca el mayor número de fallecimientos. En México, se registraron dos mil 198 nuevos casos solo en el 2022. Ese mismo año, 833 personas fallecieron como consecuencia de esta enfermedad.

El melanoma es un tipo de cáncer que se origina en los melanocitos, células encargadas de producir el pigmento que da color a la piel. Puede desarrollarse a partir de un lunar existente, por lo que la vigilancia de cambios en la piel es fundamental.

De acuerdo con los especialistas la exposición a la radiación ultravioleta proveniente del sol, así como de lámparas y camas de bronceado, constituye uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de melanoma. A ello se suman otros como la presencia de múltiples lunares, antecedentes familiares y las quemaduras solares.

Este tipo de cáncer puede desarrollarse en capas profundas de la piel y presentarse con mayor frecuencia en zonas expuestas al sol. No obstante, también puede aparecer en áreas menos visibles, como las palmas de las manos, las plantas de los pies o incluso en el interior del cuerpo.

El melanoma se presenta con mayor frecuencia en mujeres que en hombres, y la edad promedio ronda los 40 años. Aunque es menos común que otros cánceres de piel, su alta capacidad de diseminación lo convierte en el más agresivo y letal.

La identificación oportuna de un lunar irregular, una mancha de color desigual o un cambio en la textura de la piel puede hacer una diferencia en la detección del melanoma, detectarlo en una persona ajena a nosotros mismos puede fomentar el autocuidado de la piel.