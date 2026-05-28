Curso gratuito de Domus, para personas autistas

Domus Instituto de Autismo México ofreció una conferencia y taller de capacitación a la comunidad con autismo en Chiapas, esto como parte de las gestiones de diversas organizaciones civiles.

Ivonne Estudillo, Mayra Espinoza, Janeth Gómez, Martha González, Daisy Domínguez y Anabel Medina, madres de familia y organizadoras del evento, explicaron que la ponencia y el taller gratuito abordaron temas como adolescencia, sexualidad y autismo, tópicos neurálgicos para entender las necesidades de las personas dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El taller fue ofrecido por la experta Karla Alcántara desde un salón al poniente de la ciudad, a invitación abierta entre las asociaciones de autismo en Chiapas.

Este tipo de capacitaciones continúa construyendo unidad entre las asociaciones defensoras de los derechos de la comunidad con autismo en la entidad, así como en el acompañamiento de la aplicación de la reforma a la Ley Estatal de Autismo.

Unidad

Acudieron padres de familia de diversas asociaciones como Autis Chiapas, Autismo Chiapas, Padres y Amigos de los Autistas y AC TEA Chiapas, entre otras, además de una gran cantidad de padres de familia sin filiación a asociaciones.

Estos trabajos buscan ofrecer herramientas a las personas autistas y a sus familias para construir una red funcional que permita la integración y atención de las personas TEA, así como conocer los derechos que se tienen garantizados en áreas como salud, educación, justicia, entre otros.

Además, también tomó el curso la Secretaría de Educación en Chiapas, coordinada por el maestro Hugo Campos, a través de la directora de Educación Especial, la maestra Isis Gómez, quien permanentemente está atenta a las acciones en favor de la comunidad y la integración desde la ruta educativa.