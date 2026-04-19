Dan el último adiós a universitaria Beany

Decenas de personas, entre familiares y amigos, despidieron a la estudiante universitaria Beany “N”, quien fue víctima de feminicidio, por lo que insistieron en pedir a las autoridades que se haga justicia.

A pesar de la indignación, los participantes en el cortejo fúnebre soltaron globos blancos en señal del “último adiós”.

Exigen justicia

Los familiares exigieron que las autoridades investiguen el paradero de José Manuel “N”, alias “Tito”, quien era novio de la ahora occiso, el cual es sindicado como presunto responsable del hecho ocurrido el pasado 6 de abril en el cantón Omoa del municipio de Tuxtla Chico.

Señalaron que hasta ahora no existen resultados de las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), incluso consideraron que la tardanza en la actuación de las autoridades permitió darse a la fuga al parecer con rumbo a Guatemala.

Luchó por su vida

Se indicó que Beany “N” recibió varios impactos de bala, lo que propició que permaneciera diez días hospitalizada y finalmente falleció.

Los familiares insistieron en que no descansarán hasta que el responsable sea detenido y se aplique la ley, ya que no permitirán que el caso quede impune.