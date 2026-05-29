De bosques a pastizales, el 72 % de suelos

La directora ejecutiva del Fondo de Conservación El Triunfo, Andrómeda Rivera, alertó del riesgo en los campos de Chiapas, toda vez que entre el año 2000 y 2021, la conversión de bosques a pastizales representó 72 % del cambio de uso de suelo, asociado principalmente a modelos extensivos de baja productividad.

Dijo que los sistemas de producción expansivos e invasivos deforestan, cambian el uso de suelo y afectan la presencia de flora y fauna, representando un riesgo severo para las selvas y bosques de la entidad.

Expuso que la ganadería regenerativa puede convertirse en parte de la solución frente al cambio climático, mediante esquemas que integren producción pecuaria, conservación de suelos, biodiversidad y mejora de rentabilidad para las familias productoras.

Impulsar actividades

De esta manera, dijo, es necesario que las autoridades impulsen este tipo de actividades vinculadas con producción pecuaria sustentable, restauración de suelos, conservación de cuencas, trazabilidad, certificación ambiental y financiamiento verde.

Esto lo expuso en el marco del Taller de Intercambio Interestatal en Política Pública de Ganadería Sustentable y Regenerativa.

Finalmente dijo que el cambio climático ya impacta la producción pecuaria mediante sequías, inundaciones, degradación de suelos, pérdida de biodiversidad y reducción de disponibilidad de agua, además de mayores exigencias internacionales relacionadas con prácticas ambientalmente responsables.