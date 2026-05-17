De membrete, el cuidado de las mujeres y la niñez

Con un llamado urgente a las autoridades municipales de la región, la representante de la organización de derechos humanos de las mujeres, niños y adolescentes, “Por la Superación de la Mujer”, Elsa Simón Ortega pidió a los alcaldes y alcaldesas destinar recursos en las procuradurías municipales de protección a estos grupos vulnerables.

De poco o nada sirve que haya oficinas y encargados de las instituciones si no se cuenta con los recursos necesarios para atender los casos que se presenten, señaló que en algunos municipios se ha cumplido con la instalación oficinas de protección a la niñez, adolescentes y mujeres, pero solo es una persona la que se encarga de la misma y prácticamente solo sirve para información o estadísticas.

Si bien en las reuniones los encargados señalan su deseo de colaborar en beneficio de las mujeres maltratadas de los niños y de adolescentes, la falta de recurso impide que su labor trascienda, no hay mayor personal, no hay equipo para atender las solicitudes de ayuda de la población en casos de violencia contra mujeres y niños.

En entrevista, la activista expuso que los ayuntamientos juegan un papel muy importante y las acciones para evitar y castigar la violencia solo funcionará si los municipios brindan el apoyo para el combate y la erradicación de la violencia contra estos.

Enfoque humanista

La organización Por la Superación de la Mujer, con casi tres décadas de presencia en la región, señala que el gobierno de Chiapas ha hecho una propuesta con enfoque humanista que requiere la colaboración de los tres órdenes de gobierno y también un modelo de atención integral a la violencia de género.

Señaló que en la Mesa Interinstitucional de Violencia de Género en la que participan instituciones de salud, seguridad y justicia bajo los ejes de atención a infancia y grupos vulnerables; aplicación de la norma 046 en hospitales para mujeres víctimas de violencia; y activación inmediata de medidas de protección han dado buenos resultados.

Acompañamiento

Sin embargo, se requiere del acompañamiento para que cada mujer que acude a la FGE a presentar una denuncia, al terminar esta pueda tener su medida de protección activa y es que señala que ha habido casos que a pesar de que cuenta con la protección aún sigue siendo vulnerada.

Dijo que las autoridades estatales y los organismos defensores de derechos humanos han sido reiterativos con los alcaldes de la región para que hagan realmente un trabajo de protección por la seguridad de los niños, niñas, adolescentes y mujeres.