De tres a cinco aeronaves se podrían adquirir

Para seguir impulsando la conectividad aérea en el territorio chiapaneco, el gobierno local podría adquirir entre tres y cinco nuevas aeronaves con la intención de fortalecer los servicios que ahora ofrece AeroBalam con los traslados a diversos destinos, puntualizó la titular de la Secretaría de Turismo, María Eugenia Culebro Pérez.

Mencionó que tienen reportes que se ha presentado mayor demanda de la que se esperaba con el proyecto, es decir, las personas están viajando por temas turísticos, económicos y hasta de salud.

“Vamos a ver cómo va funcionando, tenemos que ver cómo es el comportamiento”, dijo. Comentó que hay interés de otras partes del país que quieren aprovechar la infraestructura aérea para fortalecer esta parte en el país.

Hay que recordar que hace unos días el propio gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, confirmó en sus redes sociales que se adquirirían más unidades para brindar los servicios.

Escribió que además de la ruta que hay de Tuxtla a Tapachula y Palenque y viceversa, se tiene planeado que AeroBalam pueda expandirse para Huatulco, Villahermosa y la Selva Lacandona.

Culebro Pérez comentó que están trabajando en ver cómo se incorporan otras zonas, debido a que Guerrero también ha mostrado interés para formar parte del proyecto.

Mundial México 2026

La Secretaría de Turismo también ha visualizado que el Mundial que se realizará en 2026 y donde México será una de las sedes, podría dejar afluencia de visitantes para la entidad.

La ventaja, se detalló, es que la entidad tiene conexión con los diversos puntos donde se disputarán los partidos y eso podría facilitar la movilidad.

Culebro Pérez comentó que las autoridades locales han hecho viajes tanto a Jalisco como Nuevo León como una forma de promocionar al estado. Los vuelos directos a esas zonas, comentó, facilitará moverse de un punto a otro.