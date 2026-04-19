Deben productores regularizar títulos de concesión

Todas y todos los productores que busquen obtener el subsidio del Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA), están obligados a regularizar sus títulos de concesión de agua antes del 30 de abril de 2026, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

La dependencia federal reiteró el llamado a productoras y productores de Chiapas, que de los 715 sujetos productivos están pendientes 40 de inscribir o reinscribirse, toda vez que no habrá prórroga.

Este programa es operado en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Otorga una cuota energética a tarifa de estímulo a las y los productores agrícolas que utilizan energía eléctrica para el bombeo y rebombeo de agua con fines de riego.

Con estas acciones, el Gobierno de México refrenda su compromiso de respaldar a las y los productores del campo, simplificar trámites y promover el uso eficiente del agua y la energía. La dependencia dijo que vigilan también que el apoyo se aplique a quienes realmente lo necesitan.

En Chiapas las y los productores pueden inscribirse o reinscribirse en las ventanillas de atención en los Distritos de Desarrollo Rural, ubicados en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, Villaflores, Pichucalco, Palenque, Motozintla, Tapachula, Tonalá y Selva.

También pueden hacerlo en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader), en Tuxtla Gutiérrez, Tecpatán, Cintalapa, Venustiano Carranza, San Cristóbal de Las Casas, Altamirano/Oxchuc, Chenalhó, Comitán, Trinitaria, San Gregorio, Las Margaritas, Villaflores, Villa Corzo, Pichucalco, Juárez, Tapilula, Bochil, Simojovel, entre otros.