Defender la vida ya no costará la libertad

El Congreso del Estado sentó un precedente en Chiapas con la aprobación de la Ley Petrona para proteger a las mujeres que se defienden de una agresión que pone en riesgo su vida.

Este miércoles 29 de abril del 2026, el Legislativo con 36 votos a favor y una abstención aprobó esta iniciativa que es el reforzamiento de la Ley Alina.

La sesión de este miércoles presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, ha sido una de las más discutidas de la presente legislatura, tomando como punto medular la aplicación de la ley con perspectiva de género a favor de este sector vulnerable, principalmente en contextos indígenas.

En qué consiste la Ley Petrona

Con la aprobación de esta iniciativa, se reforma el artículo 25 y 27 del código penal del estado de Chiapas que regula la legítima defensa como causa de justificación del delito, en el que se establece que se presume legítima defensa cuando la mujer sea víctima de violencia física, sexual o feminicida y repele la agresión.

Con esto se invierte la carga. Ya no será la mujer quien tenga que demostrar que merecía sobrevivir. Será el sistema quien tendrá que partir desde la condición de víctima.

Se establece también que no habrá exceso de legítima defensa cuando se acredite que la mujer actuaba con miedo, terror o confusión. Porque una mujer que ha vivido años de violencia en el momento que finalmente decide no dejarse matar, la ley tiene que entender esa realidad, no ignorarla.

Asimismo, esta iniciativa obliga a la Fiscalía General del Estado y a los órganos jurisdiccionales a actuar con perspectiva de género.

Además extiende ese criterio incluso, cuando una tercera persona actúa en defensa de la víctima.

La consigna es la defensa de las mujeres

Desde las 12:40 de este miércoles, las diputadas de la bancada de Morena hicieron suyo el pronunciamiento de defensa a la vida, e hicieron público el apoyo a la Ley Petrona.

Con pancartas con leyendas como: “Sobrevivir no es un crimen”, “Sí a la Ley Petrona”, las legisladoras fijaron su postura de apoyo a favor de las mujeres que constantemente ven en riesgo su vida a causa de la violencia que padecen.

En general, coincidieron que se debe priorizar el hecho de que en el estado de Chiapas la violencia feminicida va en aumento, y eso se demuestra con estadísticas tan lamentables en la que se se expone que siete de cada 10 mujeres en el estado ha sido víctima de violencia de género.

Acalorada discusión

Al abordar la tribuna, la diputada Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, del PAN, inició una acalorada discusión, planteando que la iniciativa debería ser regresada a la comisión correspondiente para corregirla y robustecerla.

En contraparte el diputado morenista, Juan Salvador Camacho Velasco, expuso que la legisladora panista votó desde la discusión del dictamen en contra, por lo que su postura se entendería como “machista” y en contra de las mujeres de Chiapas.

“Mentiroso”, “irrespetuoso”, fue la respuesta de Jovannie al abordar la tribuna de nueva cuenta por “alusiones personales”, quien fue respaldada por el diputado priista Ruben Zuarth Esquinca a quien pidió a Camacho Velasco respeto a su compañera diputada.

Mediante la intervención de la presidente de la Mesa Directiva, Alejandra Gómez Mendoza, dieron por terminada esta discusión.

Proteger a las mujeres, el sentido de esta ley

La diputada Rosalinda López Sánchez, una de las impulsoras de esta iniciativa expuso que hay momentos en la vida del Congreso que trascienden el procedimiento legislativo.

“Que no son solo una propuesta, un dictamen, una promulgación o una ley, qué son, en el fondo, una pregunta moral. ¿De qué lado estamos? ¿De lado de la política en abstracto o del lado de la ciudadanía, del lado del pueblo? Hoy es uno de esos momentos”.

También criticó y reflexionó: “Y el sistema, en lugar de abrazarla, le da la espalda y la encarcela. Eso no es justicia de ninguna forma. Eso es el fracaso del Estado de derecho. Esta iniciativa que hoy votamos tiene nombre y apellido. No es anónimo”.

Respaldaron esta postura en defensa de las mujeres en contextos de violencia las diputadas: Marcela Castillo, Katy Aguiar y el diputado Juan Salvador Camacho Velasco.

A esta histórica sesión asistieron el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González; así como colectivas feministas.