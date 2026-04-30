Define alianzas el PT en México y Chiapas

El Partido del Trabajo (PT) continuará en alianza con Morena y el PVEM a nivel nacional, lo hará también en las elecciones de legisladores federales, mientras que en las diputaciones locales tendrá un acuerdo con Morena, PT, PVEM y RSP; y en la conquista de ayuntamientos, el PT irá sólo, sin alianzas en 2027.

Así lo informó el coordinador estatal del PT, Francisco Amadeo Espinosa Trujillo, quien dijo que esta estrategia de alianzas busca fortalecer al partido y su ideología, respondiendo a las necesidades de su militancia y de México. Agregó que los recientes desencuentros cupulares suscitados por la Reforma Electoral, no rompieron las relaciones de alianza, solamente evidenciaron que existen opiniones diversas y respeto.

Trabajo individual

Sobre la postura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que anunció, romperá algunas alianzas en estados donde plantea acudir solo a las urnas, afirmando estar consolidado como fuerza política nacional, dijo:

“Respetamos la vida interna del PVEM y solo puedo señalar que por encima de las diferencias persisten los acuerdos y visión común de mejoras para México”.

Afirmó que a nivel nacional y las elecciones de legisladores federales, persiste la alianza denominada: Juntos Haremos Historia, entre el PT, Morena y PVEM.

En tanto que en Chiapas, el proceso electoral del 2027 para diputados locales está confirmada la alianza Morena, PT, PVEM y RSP.

Mientras que para ayuntamientos apostará el PT por ir sólo a ganar el mayor número de alcaldías, un proceso en el que históricamente la ha dado buenos resultados.

Estrategia electoral

El PT busca mantener el proyecto denominado Cuarta Transformación y asegurar la mayoría legislativa para aprobar reformas constitucionales y secundarias.

Sin embargo, la unidad ha enfrentado fricciones recientes, como cuando el PT votó en contra de una reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y el PVEM se fracturó, lo que ha generado debates sobre la continuidad de la coalición hacia las elecciones intermedias de 2027.

A nivel estatal y municipal, las alianzas son más flexibles y tácticas; en algunos distritos o entidades, el PT puede competir solo o con otros aliados si la conveniencia electoral así lo dicta, aunque su núcleo federal permanece con Morena y PVEM.